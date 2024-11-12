ОПЕК в четвертый раз снизила прогнозы роста спроса на нефть на 2024-2025 годы

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) снизила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2024 и 2025 году, уделив особое внимание Китаю, Индии и другим регионам, что стало четвертым подряд пересмотром прогноза в сторону понижения. Об этом сообщает Reuters.

Ухудшение прогноза подчеркивает вызов, который стоит перед ОПЕК+, включающей Организацию стран-экспортеров нефти и ее союзников, таких как Россия, которая ранее в этом месяце отложила план увеличения добычи нефти в декабре на фоне падения цен.

В своем ежемесячном отчете ОПЕК заявила, что мировой спрос на нефть вырастет на 1,82 млн баррелей в сутки в 2024 году, по сравнению с прогнозом роста на 1,93 млн баррелей в сутки в октябре.

Отмечается, что ОПЕК также снизила прогноз роста мирового спроса на нефть до 2025 года до 1,54 млн баррелей в сутки с 1,64 млн баррелей в сутки.

До августа ОПЕК оставляла прогноз неизменным с момента его первого обнародования в июле 2023 года.

Основная часть снижения прогноза на 2024 год пришлась на Китай. ОПЕК снизила прогноз роста добычи в Китае до 450 тыс. баррелей в сутки с 580 тыс. баррелей в сутки и сообщила, что использование дизельного топлива в сентябре упало в годовом исчислении седьмой месяц подряд.

После публикации отчета нефть потеряла свои позиции, и нефть марки Brent торгуется ниже 73 долларов за баррель.