Профицит торгового баланса Китая приближается к $1 трлн

Профицит торгового баланса Китая может достичь нового рекорда в 2024 году, что все больше ставит его на путь столкновения с некоторыми из крупнейших экономик мира. Об этом сообщает Bloomberg.

Разница между китайским экспортом и импортом достигнет почти $1 трлн, если она продолжит расти такими же темпами, как и в текущем году.

Согласно данным, опубликованным на прошлой неделе, профицит торговли товарами за первые 10 месяцев взлетел до $785 млрд, что является самым высоким показателем за этот период и увеличился почти на 16% с 2023 года.

Китай все больше полагается на экспорт, чтобы компенсировать слабость внутреннего спроса, которую лишь недавно попытался устранить с помощью стимулов в экономику.

Эта однобокая тенденция вызывает недовольство все большего количества стран, а новая администрация Трампа, вероятно, введет тарифы, которые сократят поток экспорта в США. Страны от Южной Америки до Европы уже подняли тарифы на китайские товары, такие как сталь и электромобили.

Иностранные компании также выводят деньги из Китая: за первые девять месяцев этого года объем прямых иностранных инвестиций сократился, согласно данным, опубликованным в пятницу.

Если снижение продолжится до конца года, это будет первый годовой чистый отток прямых иностранных инвестиций с момента начала наблюдений в 1990 году, подчеркнуло издание.

Иностранные компании также выводят деньги из Китая: обязательства по прямым иностранным инвестициям сократились с начала года. Если падение продолжится до конца года, это будет первый годовой чистый отток прямых иностранных инвестиций по меньшей мере с 1990 года, когда начался сбор сопоставимых данных.