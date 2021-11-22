Китай закупит у стран сельхозпродукты на $150 млрд

Власти Китая в ближайшие три года предоставят Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) помощь в размере 1,5 млрд долларов и закупят в течение пяти лет у стран - участниц объединения сельскохозяйственные товары на 150 млрд долларов.

Об этом заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин, передает ТАСС.

«В ближайшие три года мы готовы дополнительно предоставить АСЕАН 1,5 млрд долларов для стимулирования развития, финансирования борьбы с пандемией [коронавируса] и восстановления экономики государств-участников, - сообщил он, выступая на открытии мероприятия по случаю 30-й годовщины установления диалога между Пекином и ассоциацией. - Китай располагает огромным рынком <...>, и мы намерены импортировать больше товаров из стран - членов объединения. В частности, в течение предстоящих пяти лет КНР постарается закупить у них аграрную продукцию на 150 млрд долларов».

Как уточнил Си Цзиньпин, Пекин выступает за равноправное и взаимовыгодное развитие. Он также упомянул о необходимости сохранения мира в Южно-Китайском море и предложил активизировать сотрудничество при реализации проектов инициативы «Один пояс - один путь».

АСЕАН в последние два года уверенно укрепляет позиции ведущего экономического партнера КНР. Согласно статистике, в январе - октябре товарооборот между Китаем и государствами - членами организации составил 703,33 млрд долларов, увеличившись в годовом исчислении на 30%. Данный показатель значительно превысил объем торговли Китая с Евросоюзом (670,37 млрд долларов) и США (609,93 млрд долларов) за аналогичный период.