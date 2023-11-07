Последнее обновление: 07.11.2023 12:04

Китайский экспорт в октябре сократился шестой месяц подряд

Объем китайского экспорта в октябре сократился на 6,4% в годовом выражении до $274,83 млрд, сообщило Главное таможенное управление КНР.

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал снижение показателя на 3,3%. В сентябре показатель уменьшился на 6,2%.

Китайский экспорт падает уже шесть месяцев подряд на фоне слабого зарубежного спроса.

Объем импорта в октябре неожиданно вырос на 3%, до $218,3 млрд. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 4,8%. В сентябре импорт упал на 6,2%.

Повышение китайского импорта отмечено впервые с февраля и говорит о росте внутреннего потребления благодаря принимаемым Пекином мерам поддержки экономики, передает Интерфакс.

Положительное сальдо внешнеторгового баланса КНР в октябре сократилось до $56,53 млрд по сравнению с $82,35 млрд годом ранее и $77,71 млрд в сентябре.

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