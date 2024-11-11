Южная Корея может отправить наблюдателей за войсками КНДР в Украине

Правительство Южной Кореи ведет переговоры с парламентом об отправке в Украину группы разведчиков и специалистов смежных служб, которые должны будут проанализировать тактику и использование оружия войсками КНДР, участвующими в войне на стороне России. Об этом сообщает Yonhap.

Министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен во время слушаний в парламентском комитете по вопросам обороны отметил, что отправление такой группы важно для безопасности страны, и подчеркнул, что это не является развертыванием военных сил Южной Кореи в Украине.

"Мониторинговая группа отличается от развертывания войск. Такая команда не является военным подразделением, направляется без оружия и будет состоять из небольшого количества профессионалов, которые будут находиться в Украине в течение непродолжительного периода", – сказал он.

Южнокорейский министр также добавил, что отправка такой группы осуществляется в интересах Сеула, а не по запросу ООН или самой Украины.