Финляндия предлагает разместить у себя базу крупных разведывательных дронов НАТО

У финских ВВС есть четыре альтернативных базы для крупных разведывательных дронов НАТО, из которых Пирккала является наиболее вероятным местом расположения. Об этомсообщила финская служба новостей Yle.

В настоящее время беспилотники базируются в Италии. Они летали также в воздушном пространстве Финляндии для сбора разведданных на восточной границе.

По данным Yle, планы НАТО относительно новой базы находятся на ранней стадии. В то же время отмечается, что военный альянс нуждается в месте расположения разведывательных дронов в Северной Европе.

Ожидается, что решение о месте размещения базы беспилотников будет принято в следующем году.