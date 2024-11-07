ЕС будет оказывать Украине военную помощь, независимо от позиции США

Евросоюз продолжит военную и финансовую поддержку Украины, несмотря на угрозы Дональда Трампа прекратить помощь. Об этом заявил спикер Европейской комиссии по иностранным делам Петер Стано на пресс-брифинге в Брюсселе.

Он также заверил, что Европейский Союз будет искать мирное соглашение с Россией на выгодных для Украины условиях, пишет агентство РАР.

Стано добавил, что спекуляции о том, что Европа останется одна в поддержке Украины, преждевременны, и напомнил о гарантированном финансировании до следующего года.

"Европейский Союз и его государства-члены остаются преданными продолжению оказания помощи Украине и поддержанию ее борьбы за восстановление единства, независимости и территориальной целостности", – заявил он.

Отвечая на вопрос, будет ли ЕС противодействовать объявленным попыткам Трампа заставить Украину принять перемирие с Россией на невыгодных для Киева условиях, представитель Еврокомиссии Эрик Мамер отметил, что комиссия убеждена, что в интересах Соединенных Штатов, а также Европейского Союза сохранить сильную и суверенную Украину.

"Мы не раз говорили, что эта война может закончиться даже завтра, если Россия прекратит свою агрессию против Украины", – сказал Мамер.

Он подчеркнул, что Еврокомиссия будет продолжать реализовывать свою политику и приоритеты в отношении Украины как с точки зрения поддержки страны, так и достижения справедливого и честного мирного соглашения.