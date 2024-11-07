В Германии развалилась правительственная коалиция

Канцлер Германии Олаф Шольц решил уволить министра финансов Кристиана Линднера – лидера Свободной демократической партии, которая входит в правительственную коалицию. Об этом сообщает Spiegel.

Решению об отставке главы Минфина предшествовала встреча руководителей трех партий коалиции Германии – свободных демократов, Социал-демократической партии Шольца и Партии зеленых вице-канцлера Роберта Габека.

Стороны собрались на кризисную встречу, чтобы решить ряд существенных противоречий – прежде всего относительно бюджета на 2025 год.

По информации немецких СМИ, на встрече Линднер объявил о необходимости досрочных выборов в Бундестаг, но Шольц эту идею отверг. Именно после этого и стало известно об отставке лидера свободных демократов.

В ближайшие часы канцлер Германии должен объявить обращение к гражданам. Пока неизвестно, будет ли речь о досрочных выборах, но без голосов свободных демократов коалиция не имеет большинства в Бундестаге.

Вице-президент Бундестага Вольфганг Кубицкий ранее прогнозировал, что правительственная коалиция Германии может распасться еще до конца этого года.