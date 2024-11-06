Золотовалютные резервы Беларуси в октябре 2024 года выросли на $75,6 млн

Международные резервные активы Республики Беларусь на 1 ноября 2024 года, по предварительным данным, составили $8,9339 млрд, сообщила пресс-служба Нацбанка РБ.

В октябре 2024 года золотовалютные резервы выросли на $75,6 млн после роста в сентябре на $161,2 млн.

Стоимость монетарного золота в составе ЗВР в октябре выросла с $4,5674 млрд до $ 4,7453 млрд. Активы в иностранной валюте за октябрь сократились на $79,8 млн и на 1 ноября составили $2,8118 млрд.

С августа 2022 года Нацбанк Беларуси не поясняет причины снижения или роста золотовалютных активов.