Последнее обновление: 05.07.2024 13:12

Золотовалютные резервы Беларуси в июне 2024 года снизились на $52,9 млн

Международные резервные активы Республики Беларусь на 1 июля 2024 года, по предварительным данным, составили $8,3585 млрд, сообщила пресс-служба Нацбанка РБ.

В июне 2024 года золотовалютные резервы снизились на $52,9 млн после снижения в мае на $30,1 млн.

Стоимость монетарного золота в составе ЗВР в июне снизилась с $4,0742 млрд до $ 4,0508 млрд. Активы в иностранной валюте за июнь снизились на $24,7 млн и на 1 июля составили $2,948 млрд.

С августа 2022 года Нацбанк Беларуси не поясняет причины снижения или роста золотовалютных активов.

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