РФ подозревают в попытке устроить взрывы на летевших в США и Канаду самолетах

Отправка в Северную Америку двух устройств, загоревшихся в июле на складах DHL в немецком Лейпциге и английском Бирмингеме, была организована российскими агентами. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в западных спецслужбах.

Сообщается, что речь идет об электрических массажерах, начиненных легковоспламеняющимся веществом.

Источники WSJ считают, что эти две посылки "были частью более широкой российской диверсионной кампании" против США и их союзников, и речь шла о "пробной попытке" отправить зажигательные устройства самолетом в Северную Америку.

В конце октября Национальная прокуратура Польши заявила об аресте четырех человек в связи с возгораниями на складах DHL, предъявив им обвинения в участии в террористических операциях по поручению иностранной разведки. Сообщалось, что Варшава сотрудничает с другими странами, чтобы задержать еще двух подозреваемых.