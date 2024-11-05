Суд в Грузии отменил результаты выборов на 30 участках из-за нарушений

Суд города Тетри-Цкаро на юге Грузии удовлетворил иск об отмене результатов парламентских выборов 26 октября, констатировав нарушение тайны голосования. Об этом сообщают "Новости-Грузия".

Жалоба, которую подала Ассоциация молодых юристов Грузии, касалась голосования на участках с электронными урнами. Во время эксперимента в зале заседаний истцы показали, что сделанная на бюллетене отметка просвечивается во время забора в аппарат из рамки-конверта.

Судья суда Тетри-Цкаро Владимир Хучуа после проведения следственного эксперимента постановил, что тайна голосования "однозначно" не была соблюдена, и распорядился отменить результаты выборов с 30 избирательных участков (всего в Грузии их более 3100).

В Ассоциации молодых юристов Грузии заявили, что будут добиваться отмены результатов парламентских выборов на всех участках, где использовались электронные урны – это 90% голосов.

Оппозиция в Грузии планирует ежедневные протесты против фальсификации выборов

Сейчас суд Тетри-Цкаро – единственный суд в Грузии, который за эти дни удовлетворил иск ассоциации о нарушении тайны голосования.

В целом в судах сейчас рассматривают более 1300 жалоб оппозиционных партий и неправительственных организаций относительно разного рода нарушений на парламентских выборах 26 октября.

Напомним, по объявленному Центральной избирательной комиссией Грузии результатом, партия власти "Грузинская мечта" победила на парламентских выборах 26 октября с 54% голосов.

В то же время международные наблюдатели в предварительном докладе заявили о проблемах на выборах. Компании, проводившие оппозиционные экзитполы, выразили сомнение в правдивости официальных результатов голосования.