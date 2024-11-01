МИД ФРГ выступает за внесение КСИР в список террористических организаций на уровне ЕС

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выступает за признание Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) террористической организацией на уровне Европейского союза (ЕС).

"В ЕС мы, как правительство Германии, я, как министр иностранных дел ФРГ, ввели санкции против сотен ответственных лиц в рамках различных режимов санкций. И хорошо известно, что в Брюсселе я настаиваю на внесении Корпуса стражей исламской революции в список террористов после того, как у нас имеется решение Высшего суда Дюссельдорфа, которое создало для этого юридические предпосылки", - заявила Анналена Бербок журналистам в Нью-Йорке.

Как сообщалось, правительство ФРГ закрывает все генеральные консульства Ирана на своей территории.