В Молдове пять жителей Приднестровского региона планировали поджог ЦИК

Правоохранители в Молдове задержали пять жителей Приднестровского региона, которые, как утверждается, планировали поджечь входную дверь Центральной избирательной комиссии и несколько автомобилей на стоянке полиции. Об этом заявила 31 октября Прокуратура по борьбе с преступностью и по особо важным делам Молдовы (PCCOCS).

Несколько дней назад молдовские правоохранители заметили мужчину, который фотографировал автомобили на стоянке у здания полиции Молдовы. На допросе он не смог объяснить мотив и путался в своих показаниях, что заставило правоохранительные органы усилить мониторинг.

В последующие дни полицейские заметили других людей, которые фотографировали автомобили возле ЦИК Молдовы и других государственных учреждений.

В ночь на четверг правоохранители задержали нескольких человек, которые собирались поджечь автомобили на автостоянке полиции и входные двери молдовского Центризбиркома. У них изъяли две бутылки с горючей жидкостью, перчатки и одежду.

Подозреваемые – в возрасте от 18 до 42 лет из городов Слободзея и Тирасполь Приднестровского региона. Они рассказали на допросе, что их завербовал человек по имени Владимир из Москвы, который пообещал $5 тысяч за поджоги автомобилей и помещений.

Подозреваемых задержали на 72 часа, правоохранители продолжают расследование, чтобы установить всех причастных, отмечает PCCOCS.

В Молдове ранее заявили, что Россия направила миллионы долларов на операции влияния в стране, в частности вмешательство в выборы президента и референдум о вступлении в Европейский Союз.