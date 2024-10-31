Лукашенко рассказал свою версию возможной развязки миграционного кризиса на границе с ЕС

Лукашенко сегодня на международной конференции по евразийской безопасности рассказал свою версию возможной развязки кризиса на границе с Европейским союзом.

"Если говорить о миграционном кризисе, мы ни в чем абсолютно не виноваты. До того, как против нас развязали экономическую бойню и в средствах массовой информации, мы сотрудничали с Европейским союзом. Европейский союз попросил построить у нас убежища для мигрантов, которые будут идти через Беларусь. Мы заключили договор о реадмиссии. Договорились с россиянами, потому что в одностороннем порядке это не работает. Начали работать", - поведал Лукашенко предысторию сотрудничества с ЕС в этой сфере.

Потом он переключился на введенные экономические санкции, которыми "начали душить".

"Ввели экономические санкции, набросили нам на шею петлю и начали душить. И говорят: вы нас защищайте от мигрантов. Может, я недипломатично, но прямо и откровенно сказал: ребята, мы не будем вас защищать. Мы не будем, как раньше, их ловить на этой границе. По многим причинам <...>", - сказал Лукашенко.

По его словам, ранее миграционные маршруты в основном не затрагивали Беларусь, однако сейчас, когда в Украине идет война, а в других странах выстроены заборы, миграционные потоки хлынули через белорусскую границу.

"Мы честно, откровенно сказали: с петлей на шее мы перед вами стоять на коленях не будем и ловить мигрантов не будем. Делайте с ними сами то, что вы хотели. Вы хотели их устроить на работу - трудоустраивайте их. Но самое главное, вы же развязали против нас экономическую войну, и не только экономическую войну, почему мы вас должны защищать? Вот и вся развязка этого миграционного кризиса", - заявил пенсионер.