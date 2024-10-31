Лукашенко раскритиковал ШОС и БРИКС за недостаток конкретных решений

Лукашенко сегодня на конференции по евразийской безопасности раскритиковал БРИКС и ШОС за недостаток конкретных решений.

"Сейчас слишком много надежд возлагается на эти организации. Но, к сожалению, в этих организациях "телепаются", а не принимаются конкретные шаги", - заявил Лукашенко, которого цитируют госСМИ.

Беларусь стала членом Шанхайской организации сотрудничества в начале июля 2024 года.

В БРИКС в настоящее время входят Россия, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Беларусь имеет в объединении статус государства-партнера.