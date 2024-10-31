ВБ прогнозирует в 2025 году снижение мировых цен на сырье до самого низкого уровня за пять лет

В 2025 году мировые цены на сырьевые товары снизятся до самого низкого уровня за пять лет. Об этом говорится в последнем докладе Всемирного банка «Перспективы товарно-сырьевых рынков».

Это связано с избытком нефти на рынке, который будет таким большим, что даже крупные конфликты на Ближнем Востоке не смогут сильно повлиять на стоимость. Однако в целом цены все равно останутся на 30% в выше, чем до начала пандемии COVID-19.

Ожидается, что в 2025 году мировые поставки нефти будут превышать спрос в среднем на 1,2 млн баррелей в сутки. Сегодняшний избыток предложения частично связан с изменениями в Китае, где спрос на нефть почти не меняется с 2023 года. Это происходит на фоне замедления роста промпроизводства и увеличения продаж электромобилей и грузовиков, работающих на сжиженном природном газе (СПГ).

Кроме того, ожидается, что ряд стран, не входящих в ОПЕК+, увеличит добычу нефти. Государства ОПЕК+ имеют резервные мощности в 7 млн баррелей в сутки, что почти в два раза больше, чем до пандемии в 2019 году.

С 2024 по 2026 год ожидается снижение мировых цен на сырье почти на 10%. Прогнозы показывают, что стоимость продовольствия упадет на 9% в 2024 году и на 4% в 2025 году, после чего должна стабилизироваться. Тем не менее уровень цен на продовольствие останется на 25% выше среднего за 2015-2019 годы.

Конфликт на Ближнем Востоке значительно увеличил волатильность стоимости нефти в течение последнего года, особенно из-за опасений, что при дальнейшем ухудшении ситуации может пострадать нефтегазовая инфраструктура крупных производителей. Если конфликт не усугубится, прогнозируется, что среднегодовая цена нефти Brent упадет в следующем году до четырехлетнего минимума в $73 за баррель, тогда как в текущем году она составляет $80.

Авторы доклада также оценивают возможные последствия наращивания конфликта. Если к концу года мировые поставки нефти сократятся на 2%, или на 2 млн баррелей в сутки, это приведет к резкому скачку стоимости, как это происходило в результате гражданской войны в Ливии (2011) и войны в Ираке (2003).

В таком случае цена нефти Brent может сначала подняться до $92 за баррель. Тем не менее страны — производители нефти, не затронутые конфликтом, могут быстро нарастить объемы добычи, что сделает скачок стоимости кратковременным. В итоге средняя цена нефти в 2025 году может составить $84 за баррель, что на 15% выше базового прогноза, но всего на 5% больше средней цены 2024 года.