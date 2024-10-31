Всемирный банк прогнозирует высокие цены на золото в течение двух лет

Цена на золото в 2024 году окажется на 21% выше среднего уровня 2023 года. Об этом говорится в последнем докладе Всемирного банка на тему «Перспективы товарно-сырьевых рынков».

Этот рост связывается с устойчивым интересом инвесторов к активам-убежищам на фоне экономической и геополитической нестабильности. По прогнозам, цены на золото останутся высокими еще как минимум два года, превышая доковидные показатели примерно на 80%.

Заместитель главного экономиста Всемирного банка Айхан Косе отметил, что мировая экономика сейчас гораздо стабильнее, что открывает возможности для корректировки монетарной политики в развивающихся странах.

Снижение цен на ряд сырьевых товаров может поддержать снижение инфляции, а власти могут пересмотреть субсидии на ископаемые виды топлива. В то время как цена на золото растет, на промышленные металлы прогнозируется стабилизация в 2025-2026 годах, если только активность на рынке недвижимости Китая не внесет неожиданные коррективы.