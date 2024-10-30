ЕС готов помочь Испании в связи с сильными наводнениями

В Евросоюзе заявили, что готовы оказать Испании помощь на фоне сильных наводнений, которые уже унесли жизни более 50 человек. Об этом изданию El Pais рассказали источники в Еврокомиссии.

В то же время собеседники издания уточнили, что пока не получали запросов на оказание помощи, что является предпосылкой для активации механизма гражданской защиты ЕС.

Среди доступных инструментов – активация Механизма гражданской защиты ЕС, который гарантирует быстрое развертывание помощи или "своевременное" направление экспертов, в зависимости от чрезвычайной ситуации.

Помощь также может быть запрошена у европейской спутниковой системы Copernicus, добавили источники.

В свою очередь президент Европейского парламента Роберта Метсола выразила свою "солидарность" с пострадавшими от разрушительных наводнений на юге и востоке Испании.

Она заверила, что "Европа готова помочь" перед лицом масштабного стихийного бедствия.

По последним данным, в Испании в результате внезапных наводнений погиб по меньшей мере 51 человек.