США одобрили продажу Дании ракет AMRAAM на $744 млн

Государственный департамент США решил одобрить продажу правительству Дании ракет средней дальности класса "воздух-воздух" AMRAAM и связанных с ними элементов логистики и поддержки программы на сумму 744 миллиона долларов. Об этом говорится в сообщении Агентства по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.

Накануне Агентство предоставило необходимые сертификаты, уведомляющие Конгресс о возможной продаже.

Правительство Дании подало запрос на закупку до 203 ракет AMRAAM, а также спутникового оборудования.

Поставка также будет включать запасные секции, вспомогательное оборудование и запчасти, программное обеспечение, услуги по логистике и ремонту вооружений.

"Эта продажа будет способствовать достижению внешнеполитических целей и целей национальной безопасности Соединенных Штатов путем усиления безопасности страны-члена НАТО", – говорится в сообщении.

Дания уже имеет на вооружении AMRAAM и не будет иметь никаких трудностей с принятием этих средств на вооружение своих вооруженных сил, добавили в Агентстве.