Южная Корея передаст украинской разведке данные о КНДР

Делегация Южной Кореи в рамках визита на этой неделе в Украину поделится информацией о развертывании северокорейских войск на территории России. Об этом во время телефонного разговора с генсеком НАТО Марком Рютте заявил президент Южной Кореи Юн Сок Ёль.

Президент Южной Кореи сообщил, что во вторник, 29 октября, делегация планирует провести брифинг для Комитета ЕС по вопросам политики и безопасности, а затем посетить Украину. Там они встретятся с украинскими разведчиками, чтобы обменяться информацией с фронта и обсудить возможности сотрудничества, передает новостное агентство Yonhap.

Кроме того, Юн Сок Ёль обсудил с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен передвижение войск КНДР и совместные действия с ЕС в этой ситуации.

"Ситуация складывается серьезная, поскольку фактическое развертывание северокорейских войск на линии фронта в Украине может произойти раньше, чем ожидалось", – заявил он.