Двадцать шесть граждан Латвии задержали в Беларуси

Министерство иностранных дел Латвии располагает информацией о 26 арестованных в Беларуси жителях Латвии. Об этом агентству LETA сообщила пресс-секретарь МИД Диана Эглите.

По ее словам, представительство Латвии в Витебске оказывает им необходимую и возможную консульскую поддержку, но такая помощь затруднена «из-за отсутствия верховенства закона в этой стране, а также минимизации сотрудничества с Беларусью в сфере правосудия и других областях после вторжения России в Украину».

Диана Эглите отметила, что в Беларуси не соблюдается принцип независимости судебных органов, что значительно увеличивает риск возникновения фиктивных дел против граждан ЕС. В связи с этим и другими рисками безопасности МИД настоятельно рекомендует гражданам Латвии не ездить в Беларусь.