Грузинская оппозиция объявляет бойкот новому парламенту

Грузинская оппозиционная "Коалиция за перемены", а также блок "Единство", где главную роль играет партия Михаила Саакашвили, не будут участвовать в работе нового парламента. Соответствующие заявления сделали первый номер "Коалиции за изменения" Нана Малашхия и лидер "Единства" Тина Бокучава.

Малашхия заявила, что "Коалиция за перемены" не намерена легитимизировать украденные голоса избирателей.

"Мы отказываемся от своих парламентских мандатов. Я, Нана Малашхия, первый номер списка коалиции, пришла в политику ради идей и защиты интересов страны. Сегодня я отказываюсь от своего парламентского мандата", – приводит ее слова Грузия Online.

Малашхия также зачитала список первой двадцатки коалиции, которые присоединились к ее заявлению.

В то же время, по ее словам, коалиция обязательно продолжит борьбу по защите голосов, "пока в этой стране не будет услышан голос народа".

Бокучава отметила, что вчерашние исторические выборы были украдены Иванишвили с полным игнорированием воли грузинского народа, что фактически было спецоперацией российского типа против грузинского народа, который выбрал европейское будущее.

"Конечно, когда мы сказали, что не признаем результат выборов, это, конечно, означает, что мы не собираемся приходить в парламент", – сказала Бокучава, которую цитирует Formula.

"Коалиция за перемены" и блок „Единство", по данным независимых социологических служб, по итогам выборов имеют наибольшую поддержку среди проевропейских оппозиционных сил, преодолевших избирательный барьер.

"Грузинская мечта" заявила о победе на выборах, которые, по словам проевропейской оппозиции, были сфальсифицированы. Международные наблюдатели также обратили внимание на давление и запугивание избирателей.

Оппозиционные партии заявили рано утром в воскресенье, что они не признают результаты выборов, которые "украла" "Грузинская мечта", и призвали к протестам.

Ведущие парламентарии стран Европы, а также Канады считают, что Европейский Союз не должен признавать результат выборов в парламент в Грузии и должен ввести персональные санкции.