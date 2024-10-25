Rheinmetall передал Украине еще 20 боевых машин пехоты Marder

Немецкая компания Rheinmetall передала Украине еще 20 боевых машин пехоты Marder, а поставка назначена на конец третьего квартала 2024 года.

Как сообщила пресс-служба компании, общее количество боевых машин, отправленных в Украину по соглашению о так называемом "кольцевом обмене", достигнет около 200 единиц.

Из них более сотни составляют модели Marder 1A3.

Эти боевые машины, направленные в Украину, оснащены современным лазерным дальномером, позволяющим повысить точность поражения целей на поле боя.

Этот прибор значительно улучшает способность машин эффективно противостоять наступательным действиям противника, давая украинским войскам дополнительное технологическое преимущество.

Соглашение о кольцевом обмене также предусматривает поставку двузначного количества других единиц техники – боевых машин пехоты Marder и основных боевых танков Leopard.

На данный момент последняя партия в размере 20 БМП Marder, предоставленная Украине, была заказана правительством Германии и профинансирована в середине двузначного количества миллионов евро.

Компания Rheinmetall впервые получила заказ на поставку этих БМП еще в марте 2023 года и уже тогда выполнила поставку 20 единиц для Украины.