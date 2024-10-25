ЦИК Молдовы объявила финальные результаты первого тура президентских выборов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдовы сообщила финальные результаты первого тура президентских выборов, который проходил 20 октября. Об этом сообщает Newsmaker.

ЦИК опубликовала окончательные результаты первого тура и впоследствии опубликует отсканированные протоколы всех избирательных участков, которых более 2200.

По итоговому результату, действующий президент Майя Санду вышла во второй тур с 42,49% голосов, за нее проголосовали 656 852 избирателя.

За кандидата пророссийской Партии социалистов Александра Стояногло проголосовали 25,95%, или 401 215 избирателей.

Второй тур президентских выборов в Молдове пройдет 3 ноября.