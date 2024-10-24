Польский проект "Восточный щит" базируется на украинском опыте

Польский проект "Восточный щит" предназначен для защиты от вторжения со стороны России и Беларуси и базируется на украинском опыте. Об этом рассказал временный поверенный Польши в Украине Петр Лукасевич в интервью Укринформу.

По его словам, этот проект предназначен для защиты Польши от возможного вторжения со стороны России и Беларуси.

"Истоки этого проекта происходят из попыток защититься от прямой агрессии, особенно с территории Беларуси, куда их режим завозит мигрантов из нескольких стран Ближнего Востока и Африки", – пояснил он.

По словам Лукасевича, людей "импортируют" для "вторжения на территорию Польши".

"Поэтому мы построили так называемый барьер между Польшей и Беларусью", – отметил он.

Также дипломат добавил, что проект "Восточный щит" – это продолжение этой идеи по подготовке территории с точки зрения укреплений, барьеров, укрытий и устойчивости местных общин.

"Это непосредственно вытекает из украинского опыта, за которым мы наблюдаем", – подчеркнул он.

Лукасевич подчеркнул, что пример Бучи и Ирпеня научил европейцев, особенно в Польше, "что убийцам и насильникам просто нельзя позволить попасть на нашу территорию".

"Нельзя отдавать ни одного километра своей земли, потому что там будет царить жестокость. Это наш большой урок из украинской войны, поэтому мы вкладываем 10 млрд злотых на следующие пять лет в строительство этой защитной инфраструктуры. Кстати, то же самое делают и финны, и латыши, и литовцы", – подытожил временный поверенный Польши в Украине.

В октябре заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик объявил, что в рамках программы "Восточный щит" министерство планирует закупить тяжелую инженерную технику на сумму до 600 млн злотых.