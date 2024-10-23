В ЕС создадут разведывательный орган для противодействия внешним угрозам

По требованию президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен разработан проект, цель которого – постепенно создать в Европейском Союзе полноценный разведывательный орган, чтобы лучше противостоять угрозам со стороны иностранных субъектов и реагировать на шпионаж в пределах своих границ. Об этом агентству Bloomberg сообщили ознакомленные собеседники.

По их словам, новая разведывательная служба будет собирать собственные разведывательные данные об угрозах, исходящих из-за пределов ЕС.

Цель – избежать дублирования с национальными агентствами и помочь противодействовать шпионажу, направленному против институтов ЕС.

Как напомнило агентство, ранее в этом году фон дер Ляйен поручила бывшему президенту Финляндии Саули Ниинистё предоставить рекомендации относительно того, как повысить готовность ЕС к противостоянию разнообразным возможным кризисам.

Ожидается, что он обнародует свои выводы уже на следующей неделе, а потому проект все еще может быть изменен.

Отчет является частью усилий ЕС, направленных на повышение готовности к обороне и безопасности на фоне растущего набора рисков, включая действия главы Кремля Владимира Путина в отношении восточных членов ЕС, потенциальные последствия конфликтов на Ближнем Востоке и беспокойство усилением Китая на Востоке.

ЕС не имеет надлежащей разведывательной службы, и сейчас чиновники анализируют общедоступные источники и информацию, полученную от стран-членов. В отчете акцентируют, что это ограничивает способность институтов ЕС выявлять потенциальные угрозы и реагировать на них.

Собеседники ожидают, что Ниинистё предложит расширить мандат Разведывательно-ситуационного центра ЕС, включив в него сбор разведывательной информации, а также привлечь дипломатические делегации ЕС.

Кроме того, проект призывает ЕС усилить свою защиту от вражеских шпионов путем согласования правовой базы в отношении шпионажа и незаконной подпольной деятельности в государствах-членах, чтобы избежать создания безопасных убежищ.

Ожидается, что в нем также будет предложено установить ограничения для дипломатов из третьих стран, путешествующих в пределах ЕС, если они представляют угрозу с точки зрения проведения диверсионной или шпионской деятельности.

Во время предварительных обсуждений по подготовке отчета Ниинистё некоторые государства-члены отметили важность уважения к различным обязанностям национальных органов власти и институтов ЕС. В некоторых столицах подчеркивали необходимость реагирования на уровне ЕС, учитывая трансграничный характер некоторых кризисов, говорят собеседники.

По их словам, в отчете также содержится призыв к активизации использования инструментов финансирования, уже имеющихся на национальном и европейском уровнях.

Одно из предложений заключается в том, чтобы расширить сферу финансирования Европейского инвестиционного банка для оборонного сектора за пределы двойного использования.

Ожидается также, что он предложит Европейский инвестиционный план подготовки и готовности, который объединит различные инструменты финансирования в рамках единого инструмента, что может позволить выделять долю бюджета ЕС на подготовку, безопасность и оборону.

Государства-члены также должны выделять на эти цели определенный процент своего ВВП.