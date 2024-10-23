Последнее обновление: 23.10.2024 18:00

Беларусь и РФ в 2025 году собираются замутить совместные учения "Запад"

Беларусь и РФ в 2025 году собираются замутить совместные учения "Запад" с учетом военной обстановки в Украине. Это следует из заявления министра обороны РФ Андрея Белоусова по итогам заседания совместной коллегии двух министерств, которое сегодня прошло в Минске.

"Намерены поддерживать высокую интенсивность боевой учебы. Ее кульминацией в 2025 году станет совместное стратегическое учение "Запад". В основе замысла для отработки войсками задач учтены современные угрозы для России и Беларуси, а также складывающаяся обстановка. В том числе в зоне специальной военной операции", - сказал российский чиновник.

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