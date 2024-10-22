Германская SAP стала самой дорогой ИТ-компанией Европы

Германский разработчик ПО SAP стал самым дорогим представителем европейского высокотехнологичного сектора, обогнав по капитализации нидерландского производителя оборудования для выпуска чипов ASML.

Акции SAP дорожают сегодня благодаря сильной квартальной отчетности. В третьем квартале компания увеличила выручку на 9,4% и улучшила прогнозы на 2024 год.

Рыночная стоимость SAP с начала текущего года выросла на 57% и достигла €269 млрд, тогда как капитализация ASML составляет €265 млрд.

Цена бумаг ASML упала на прошлой неделе после того, как компания дала слабый прогноз выручки на 2025 год.