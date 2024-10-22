G7 не разморозит российские активы после завершения войны в Украине

G7 не планирует автоматически размораживать российские активы сразу после завершения войны в Украине, так как считает, что сначала РФ должна возместить ущерб Киеву. Об этом пишет Nikkei со ссылкой на источники в G7.

"Мы... подтверждаем, что суверенные активы РФ, находящиеся под нашей юрисдикцией, останутся замороженными до тех пор, пока Россия не завершит свою агрессию и не оплатит ущерб, нанесенный Украине", - говорится в черновом варианте заявления лидеров G7, подготовленном Италией.

В нем отмечается, что G7, как и планировалось, гарантирует Украине кредит в размере $50 млрд.

По данным Nikkei, финальный вариант заявления будет опубликован позже в этом году.

В июне участники саммита G7 в Италии достигли политического соглашения по использованию доходов от замороженных активов РФ для помощи Украине. Речь шла о предоставлении Киеву кредитов в $50 млрд до конца этого года.