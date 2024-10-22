В Беларуси инвестиции в основной капитал за девять месяцев увеличились на 21,8%

В Беларуси за январь-сентябрь 2024 года использовано 29,6 млрд рублей инвестиций в основной капитал.

Согласно данным Белстата, это на 5,3 млрд рублей, или на 21,8% больше по сравнению с январем-сентябрем 2023 года.

Технологическая структура инвестиций в основной капитал следующая: строительно-монтажные работы - 48,6%, машины, оборудование, транспортные средства - 39,4%, прочие работы и затраты - 12%.

Что касается форм собственности, то частные инвестиции составили 52,1%, государственные – 42,9%, иностранные – 5%.

По видам экономической деятельности основная доля приходится на инвестиции в недвижимость, включая жилищное строительство - 22,6%. Далее идут обрабатывающая промышленность - 18,9%, сельское, лесное и рыбное хозяйство — 15,8%, снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом — 7,4%, транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность - 7,1%.

Доля Минска в общем объеме инвестиций составила 20,3%, Минской области – 24,4%, Брестской — 13,5%, Гомельской — 13%, Гродненской — 10,4%, Витебской — 9,1%, Могилевской — 9,3%.