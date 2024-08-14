Иностранные инвесторы за январь-июнь вложили в экономику Минска $2,1 млрд

За январь-июнь 2024 г. в реальный сектор экономики (кроме банков) Минска иностранные инвесторы вложили $2,1 млрд.

Как сообщает Главное статистическое управление столицы, основными инвесторами организаций Минска были субъекты хозяйствования Российской Федерации (65% от всех поступивших инвестиций), Объединенных Арабских Эмиратов (11,8%), Кипра (9,2%).

Поступление прямых иностранных инвестиций составило $1,9 млрд, или 92,8% от всех поступивших иностранных инвестиций.

За январь-июнь 2024 г. организациями Минска (кроме банков) направлено за рубеж инвестиций на сумму $1,1 млрд.

Значительные объемы инвестиций организациями Минска были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (88,6% от всех направленных инвестиций), Объединенных Арабских Эмиратов (4,5%), Соединенных Штатов Америки (1,6%).

На долю прямых инвестиций приходилось 69,9% всех направленных инвестиций за рубеж.