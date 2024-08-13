Последнее обновление: 13.08.2024 17:15

Иностранные инвестиции в экономику Беларуси в январе-июне сократились на 8,9%

За январь-июнь 2024 г. в реальный сектор экономики Беларуси (кроме банков, НКФО и бюджетных организаций) иностранные инвесторы вложили $4,1 млрд против $4,5 млрд за аналогичный период прошлого года, сообщает Белстат.

Таким образом, показатель в этом году снизился на 8,9%.

При этом основными инвесторами организаций республики по-прежнему остаются субъекты хозяйствования РФ (66,8% от всех поступивших инвестиций), Кипра (9,7%) и Объединенных Арабских Эмиратов (7,5%).

Поступление прямых иностранных инвестиций составило $3,1 млрд, или 74,4% от всех поступивших иностранных инвестиций.

За январь-июнь 2024 г. организациями республики направлено за рубеж инвестиций на сумму $2,4 млрд.

Значительные объемы инвестиций организациями республики были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (89,1% от всех направленных инвестиций).

На долю прямых инвестиций приходилось 80,3% всех направленных инвестиций за рубеж.

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