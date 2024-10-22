Последнее обновление: 22.10.2024 13:56

Беларусь и Сейшелы подписали соглашение о воздушном сообщении

В Куала-Лумпур (Малайзия) 21 октября подписано соглашение между правительствами Беларуси и Сейшельских Островов о воздушном сообщении.

Как сообщил Минтранс, соглашение направлено на регулирование оперативных и технических аспектов в области воздушного транспорта и является правовой основой для организации полетов, что в дальнейшем позволит авиаперевозчикам выполнять пассажирские и грузовые рейсы между аэропортами двух стран.

«Реализация документа будет способствовать укреплению туристических, экономических и коммерческих связей между Беларусью и Сейшельскими Островами»,- говорится в сообщении ведомства.



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