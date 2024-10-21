Более 1,5 тыс. машин ожидают въезда в Евросоюз из Беларуси

Въезда в Евросоюз ожидают более 1500 единиц транспорта, сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

Согласно информации, самым загруженным направлением остается литовское — 740 грузовиков.

За выходные дни в Литву проследовало 25% фур от нормы. Меньше всего грузового транспорта оформили сотрудники пункта пропуска Мядининкай (Каменный Лог) — 19%, т.е. 4 авто из 20 в час. Контрольные службы погранперехода Шальчининкай (Бенякони) с пятницы приняли на свою территорию 38% большегрузов.

Через латвийский пункт пропуска Патерниеки (Григоровщина) в страны ЕС за два дня въехало 47% грузовиков.

«По состоянию на 10:00 очередь легкового транспорта фиксируется только перед польским погранпереходом Тересполь (Брест) — 470 легковушек. С пятницы Польша приняла на свою территорию 38% транспорта от нормы», - говорится в сообщении ГПК.