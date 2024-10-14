Последнее обновление: 14.10.2024 12:53

Выезда из Беларуси в ЕС ожидают 250 легковушек

Очередь легкового транспорта фиксируется перед польским погранпереходом Тересполь (Брест) и литовским Шальчининкай (Бенякони).

Как сообщает Госпогранкомитет, въезда на сопредельную территорию ожидают 250 легковушек. С пятницы Польша приняла на свою территорию 40% транспорта от нормы, Литва — 46%.

«По состоянию на 10:00 самым загруженным направлением остается литовское — 1120 грузовиков.

За выходные дни в Литву проследовало 26% фур от нормы. Меньше всего грузового транспорта оформили сотрудники пункта пропуска Мядининкай (Каменный Лог) — 16%, т.е. 3 авто из 20 в час. Контрольные службы погранперехода Шальчининкай (Бенякони) с пятницы приняли на свою территорию 37% большегрузов», - говорится в сообщении.

Через латвийский пункт пропуска Патерниеки (Григоровщина) в страны ЕС за два дня въехало 56% грузовиков.

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