Последнее обновление: 24.10.2024 16:46

За сутки очередь легковушек на въезд в Польшу из Беларуси выросла до 687

За сутки очередь легковушек на въезд в Польшу выросла с 533 до 687. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

«Скопление легковых авто на въезд в Польшу увеличилось на 20%. Перед польским Тересполем (Брест) находятся более 680 легковушек и 17 автобусов. Контрольные службы Польши за 24 часа оформили 34% легковых авто», - говорится в сообщении.

Самым загруженным направлением на въезд Евросоюз для фур остается литовское — 610 авто. Перед Мядининкаем (Каменный Лог) и Шальчининкаем (Бенякони) скопилось 170 и 440 грузовиков, их сотрудники за сутки приняли 17% и 34% транспорта от нормы соответственно.

Перед латвийским погранпереходом Патерниеки (Григоровщина) фиксируется более 430 единиц грузового транспорта. Латвия за сутки приняла на свою территорию 54% авто.

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