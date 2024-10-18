США ввели санкции против производящих дроны китайских компаний

Соединенные Штаты 17 октября ввели санкции против китайских компаний, занимающихся производством дронов, используемых в войне России против Украины.

Это первые санкции США против китайских компаний, которые "непосредственно разрабатывают и производят комплексные системы вооружений в партнерстве с российскими компаниями", заявило Министерство финансов США.

"Мы впервые видим, как китайская компания сама производит оружие, которое Россия затем использует на поле боя. Вот почему мы продолжаем работать с союзниками и партнерами по всему миру, чтобы дать понять Китаю, что такого рода поведение неприемлемо, и что они должны принять меры против этого", – добавил представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.

Китай и Россия сблизились с началом полномасштабной войны в Украине, хотя Пекин утверждает, что он в этой войне придерживается нейтральной позиции. По мнению западных стран, дипломатическая и экономическая поддержка Пекина помогает России продолжать агрессивную войну.

Пекин в пятницу нервно отреагировал на объявление о санкциях, заявив, что он "решительно выступает против незаконных односторонних санкций США в отношении китайских компаний и не примет их необоснованные обвинения и давление ни при каких обстоятельствах".

"Китай никогда не поставлял летальное оружие ни одной из сторон российско-украинского конфликта, строго контролирует экспорт товаров двойного назначения, в том числе беспилотников, и выступает против военного использования гражданских дронов", – пояснил официальный представитель МИД Мао Нин.

Санкции Министерства финансов США направлены против трех компаний, две из которых в Китае и одна в России, а также гражданина России, связанного с серией российских ударных беспилотников дальнего действия Garpija.

В министерстве заявили, что дроны были спроектированы и разработаны специалистами из Китая и производятся на китайских заводах в сотрудничестве с российскими оборонными компаниями. Готовые дроны затем отправляются в Россию, где они используются в войне против Украины.