Последнее обновление: 18.10.2024 17:51

Швейцария присоединилась к европейскому проекту по укреплению ПВО

Швейцария подписала соглашение о вступлении в проект European Sky Shield Initiative (ESSI) по усилению системы противовоздушной обороны.

"Через ESSI Швейцария увеличит возможности стран сотрудничать. ESSI позволит лучше координироваться при приобретении снаряжения, обучении и обеспечении логистики в том, что касается наземных средств ПВО", - говорится в заявлении швейцарского правительства.

Таким образом, Швейцария стала 15-м участником ESSI. Основное внимание в нем уделяется наземным средствам ПВО средней дальности, однако сотрудничество может затрагивать и ПВО малой и большой дальности.

Проект ESSI в августе 2022 года предложил канцлер Германии Олаф Шольц. Инициатива подразумевает совместное приобретение оборудования и ракет для создания европейской системы противовоздушной обороны, которая защищала бы небо над большей частью Европы от крылатых и баллистических ракет, а также БПЛА.



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