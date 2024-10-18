Последнее обновление: 18.10.2024 17:51

ЕС фактически остановил вступление Грузии в союз

Лидеры стран Европейского Союза во время саммита в Брюсселе заявили о фактической остановке процесса присоединения государства к ЕС. Об этом говорится в итоговом документе заседания Евросовета.

В нем отмечается, что Евросовет подтверждает готовность ЕС поддержать грузинский народ на его европейском пути.

"В то же время он вновь выражает свою серьезную обеспокоенность относительно курса действий грузинского правительства, который противоречит ценностям и принципам, на которых основан ЕС", – говорится в документе.

Евросовет напомнил, что такой курс действий ставит под угрозу европейский путь Грузии и де-факто останавливает процесс вступления в ЕС.

"Он призывает Грузию принять демократические, всеобъемлющие и устойчивые реформы в соответствии с основными принципами европейской интеграции. Европейский Совет будет продолжать внимательно следить за ситуацией", – отмечается в итоге.

Кроме того, в ЕС ожидают, что предстоящие парламентские выборы будут свободными и честными и с беспрепятственным доступом для международных и национальных наблюдателей за выборами.

Европейский Совет подчеркнул приверженность принципу территориальной целостности и суверенитета Грузии в ее международных признанных границах.

В последние месяцы "Грузинская мечта" приняла ряд шагов, которые вызвали острую критику Запада – от принятия закона об "иноагентах" до запрета "пропаганды ЛГБТ".

На этом фоне Евросоюз заморозил отношения с Тбилиси, а посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что при правлении партии "Грузинская мечта" страна никогда не станет членом Европейского Союза.

Выборы в Грузии состоятся 26 октября. Они столкнули правящую партию с расколотой прозападной оппозицией. За избирательным процессом пристально следят международные партнеры страны.



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