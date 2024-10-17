Украина предложила новую схему поставки газа в Европу

Украина предложила Азербайджану и Словакии новую схему поставок газа в Европу. Об этом сообщило в четверг издание РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

Официально стороны не комментируют этот вопрос.

Идея состоит в том, что в процессе транспортировки газ обязательно будет проходить через подземные хранилища Украины. Такие поставки юридически уже не будут считаться транзитом, со стороны Украины это будет реэкспорт газа.

Если газ будет закачивать Азербайджан, то в зависимости от конъюнктуры рынка и потребностей стран Евросоюза он сможет продавать газ на бирже или по контрактам.

Если на предложение согласится Словакия, то она сможет покупать газ на восточной границе Украины или в точке входа на границе Азербайджана и России, закачивать в украинские хранилища, а затем потреблять или продавать третьим странам.

Пока что схема существует только на уровне концепции. Окончательного ответа нет ни от Азербайджана, ни от Словакии.

В любом случае участие России в поставках неизбежно, при этом до сих пор она не позволяла транзит газа по своей территории никому – ни Азербайджану, ни Казахстану, ни Туркменистану. Есть еще одна проблема: с Россией нужно будет договориться, чтобы объекты газотранспортной системы Украины не попадали под обстрелы.

Один из чиновников в разговоре с РБК-Украина не под запись спрогнозировал, что вероятность продолжения транспортировки любого газа через Украину в ЕС с 2025 года практически нулевая.