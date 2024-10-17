Рост производства промпродукции в Минске за 9 месяцев замедлился до 9,6%

В январе-сентябре 2024 г. объем промышленного производства Минска в текущих ценах составил 23 682,5 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 109,6% к уровню января-сентября 2023 г.

Как сообщает Главное статистическое управление столицы, в том числе объем производства в обрабатывающей промышленности вырос на 11,3%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – на 1,3%.

При этом объем производства в горнодобывающей промышленности упал на 22,2%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом - на 2,4%,