Рост промпроизводства в Беларуси за 8 месяцев замедлился до 7,1%

В январе-августе 2024 г. объем промышленного производства в Беларуси в текущих ценах составил 133,8 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 107,1% к январю-августу 2023 г.

Как сообщает Белстат, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 4,4%, в обрабатывающей промышленности – на 7,3%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом - на 6,8%.

При этом в водоснабжении, сборе обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений производство осталось на уровне прошлого года.

Индекс промышленного производства в августе 2024 г. по сравнению с августом 2023 г. составил 104,3%, по сравнению с июлем 2024 г. – 101,9%.