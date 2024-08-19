Последнее обновление: 19.08.2024 10:58

Производство промпродукции в Минске за 7 месяцев ускорилось до 10,2%

В январе-июле 2024 г. объем промышленного производства Минска в текущих ценах составил 18 165,7 млн рублей, или в сопоставимых ценах 110,2% к уровню января-июля 2023 г.

Как сообщает Главное статистическое управление столицы, в том числе объем производства в обрабатывающей промышленности вырос на 13,3%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - на 0,2%.

При этом объем производства в горнодобывающей промышленности упал на 27,2%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом - на 9,8%,

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