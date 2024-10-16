Ассоциация почтовых операторов Европы исключила из своего состава Беларусь

Ассоциация европейских государственных почтовых операторов PostEurop окончательно исключила из своих членов Беларусь и Россию. Такое решение Генеральная ассамблея PostEurop в Белграде приняла 16 октября. Об этом сообщила пресс-служба АО "Укрпошта".

Членство государственных почтовых операторов Беларуси и РФ было приостановлено в 2022 году и продлено в 2023 году.

За всю историю ассоциации это первый случай приостановки членства для отдельных стран.

"Санкции, за которые сегодня проголосовали почтовые операторы Европы, окончательно лишают Россию и Беларусь возможности участвовать в международных почтовых инициативах PostEurop, в частности, сотрудничестве в сферах логистики и таможни", – пояснила Укрпошта.

PostEurop – ассоциация, представляющая с 1993 года европейских почтовых операторов. Это официально признанный региональный союз в рамках Всемирного почтового союза (ВПС). Ее 55 членов в 53 странах и территориях коллективно обслуживают 175 тыс. почтовых отделений, предоставляют работу 2 млн человек и ежедневно соединяют 800 млн пользователей почтовых услуг.