Мировые акции производителей микрочипов потеряли $420 млрд

Инвесторы в акции чипов сталкиваются с новым вызовом после того, как сдержанный прогноз ключевого поставщика оборудования ASML Holding NV вызвал глобальное падение в этом секторе. Об этом сообщает Bloomberg.

Общие потери рыночной стоимости индекса производителей чипов, торгующихся в США, и крупнейших азиатских компаний достигли более $420 миллиардов. Акции ASML продолжили падение в среду, потеряв 5,0%.

Предупреждение от нидерландской компании ASML остановило рост, который подтолкнул индекс акций, торгуемых в США, до трехмесячного максимума. Акции Nvidia Corp. упали почти на 5% во вторник после того, как ранее на этой неделе достигли рекордного закрытия на фоне снижения опасений относительно проблем с производством их нового продукта искусственного интеллекта.

Акции ASML упали больше всего с 1998 года в Европе после того, как производитель самых современных в мире машин для изготовления чипов снизил свой прогноз из-за замедления в сферах, не связанных с искусственным интеллектом. Компания уменьшила верхнюю границу своего прогноза общих чистых продаж на 2025 год до €35 миллиардов ($38 миллиардов) с €40 миллиардов.

Хотя слабый прогноз на 2025 год от ASML был ожидаем из-за замедления в не-АИ приложениях, а также снижения расходов от Intel Corp. и других факторов, "масштаб коррекции стал неприятным сюрпризом", - написал аналитик Citigroup Inc. Атиф Малик в записке.

Ситуацию усугубило отсутствие объяснений, поскольку результаты были опубликованы по ошибке на день раньше запланированного срока. Акционеры привыкли к слаженной работе отдела по инвесторским отношениям, который обычно объясняет процессы бизнеса, время заказов, бронирования, доходов и поставок.

Вторничное падение акций ASML уничтожило около €50 миллиардов рыночной стоимости компании. Это одно из пяти крупнейших однодневных уменьшений рыночной капитализации в истории Европы, рядом с падениями Nokia Oyj и Vodafone Group Plc, когда лопнул интернет-пузырь примерно 25 лет назад.