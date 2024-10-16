Последнее обновление: 16.10.2024 16:57

Казахстан пока воздержится от подачи заявки на вступление в БРИКС

Казахстан пока воздержится от подачи заявки на вступление в БРИКС.

Как сообщил пресс-секретарь президента страны Берик Уали, Астана с заинтересованностью наблюдает за эволюцией БРИКС, и "поддерживает призывы лидеров государств-основателей организации приложить все усилия для построения справедливого, демократического миропорядка, свободного от гегемонии любых сверхдержав".

В то же время он добавил, что на данный момент и, вероятно, в ближайшем будущем Казахстан не будет подавать заявку на вступление в БРИКС.

Берик Уали также отметил, что президент Токаев высказывался в пользу ООН, как безальтернативной и универсальной организации, в которой можно обсуждать все актуальные международные проблемы.



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