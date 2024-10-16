Три страны создадут новый механизм наблюдения за санкциями против Северной Кореи

США, Южная Корея и Япония учредят новый механизм с целью следить за соблюдением санкций в отношении КНДР. Об этом сообщило агентство "Рёнхап" со ссылкой на южнокорейский МИД.

"Цель механизма – содействовать полному выполнению санкций ООН против КНДР за счет публикации информации на основе скрупулезного расследования фактов нарушения и обхода санкций", - цитирует агентство заявление МИД Южной Кореи.

Согласно документу, эта структура унаследует многое от мандата прежней группы экспертов ООН, прекратившей работу 30 апреля.

Наблюдать за соблюдением санкций должны будут также Великобритания, Франция, ФРГ, Италия, Нидерланды, Канада, Австралия и Новая Зеландия. Вашингтон, Токио и Сеул приглашают и другие государства подключиться к новому проекту и обещают в полной мере добиться соблюдения санкций против Северной Кореи.

Авторы инициативы отметили, что КНДР продолжает нарушать санкции, развивает ракетную и ядерную программы, экспортирует оружие. При этом в МИД Южной Кореи ожидают, что готовящийся к работе механизм позволит преодолеть прежние ограничения в деятельности группы экспертов ООН и избежать соперничества стран, которое имело место в СБ ООН и сдерживало активность группы.

В марте этого года Совет безопасности ООН отклонил проект резолюции по продлению на год мандата группы экспертов, следящих за соблюдением санкций организации против Северной Кореи.

Тринадцать стран-членов Совбеза поддержали резолюцию. При этом Россия в своем репертуаре наложила вето, Китай воздержался.