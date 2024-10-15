Иранские авиалинии больше не летают в Европу

Иран прекратил все перелеты в Европу после новых санкций Евросоюза (ЕС) против государственной авиакомпании Iran Air.

Как сообщают зарубежные медиа, спустя несколько часов после объявления новых ограничений иранский перевозчик отправил пассажирам сообщения об отмене всех рейсов в Европу. Уточняется, что это связано с решением Брюсселя.

Напомним, Евросоюз 14 октября ввел санкции за передачу Ираном ракет и дронов РФ. В санкционный список вошли три иранские авиакомпании — Saha Airlines, Mahan Air и Iran Air.