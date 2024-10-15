Литва покупает дополнительную партию БМП Vilkas за €370 млн

Международная организация по закупкам вооружений OCCAR от имени Литвы подписала контракт с немецким консорциумом ARTEC на закупку для литовской армии дополнительно 27 боевых машин пехоты Boxer-Vilkas, которые важны для реализации первого этапа закупки боевых машин пехоты.

"Новые Vilkas, предназначенные для пехотной бригады Geležinis Vilkas, не только позволят качественно выполнять поставленные задачи, но и расширят возможности подготовки водителей боевых машин, управления и разминирования", – сказал министр национальной обороны Лауринас Кащюнас, которого цитирует пресс-служба министерства.

На дополнительные закупки БМП Vilkas планируется выделить до €370 млн. В эту сумму войдут не только БМП, но и вспомогательные логистические средства – запасные части, оборудование для ремонта и обслуживания, курсы по подготовке к использованию и многое другое.

Поставка этих БМП запланирована на период 2027-2029 годов, сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, литовской армии уже передано 89 ранее закупленных боевых машин пехоты, они стоят на вооружении бригады Geležinis Vilkas.

БМП Vilkas производятся немецким консорциумом ARTEC.

Машины, разработанные по требованиям литовской армии, оснащены пушечными башнями израильского производства, они вооружены 30-миллиметровыми пушками МК-44С американского производителя и противотанковыми ракетами израильского производства Spike LR. В них также интегрировано другое специализированное оборудование и электронные системы, говорится в сообщении.

В начале октября стало известно, что Литва приобретет дополнительные системы противовоздушной обороны средней дальности NASAMS за 234 млн евро.